No programa Microfone Aberto desta sexta-feira (7), o vereador Franklin Schmalz (PT), falou sobre as expectativas em seu primeiro mandato. Com 30 anos, ele foi o segundo vereador mais votado nas eleições de 2024.

Com base nas demandas que tem recebido nos primeiros meses de vereança, ele destaca o compromisso com o meio universitário e com as bandeiras que tem defendido, como o movimento estudantil e social.

Confira a entrevista na íntegra: