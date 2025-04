EMPREENDEDORISMO

Roda Empresarial retorna com novo formato e foco setorial

A Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) retoma neste mês a tradicional Roda Empresarial, agora em um novo formato: encontros mensais, sempre voltados a um setor específico. A primeira edição será realizada no dia 29 de abril, às 15h30, na ACED, com foco no segmento do Turismo. A participação é gratuita. Iniciativa tradicional que […]