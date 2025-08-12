Veículos de Comunicação
Frentista reage a assalto e atinge suspeito com tiro em posto de combustível de Ponta Porã

Kátia Kuratone

O frentista do posto reagiu ao assalto, conseguiu desarmar o homem e efetuou um disparo. (Divulgação)
Uma tentativa de assalto a um posto de combustível no bairro Marambaia, em Ponta Porã – cidade localizada a 120 km de Dourados, terminou com o suspeito baleado. Segundo informações preliminares, na manhã desta terça-feira (12), o frentista reagiu à abordagem, conseguiu desarmar o homem e efetuou um disparo.

Equipes da Força Tática do 4º BPM foram acionadas e prestaram atendimento no local. O suspeito, ferido, foi socorrido e levado ao Hospital Regional, onde permanece sob escolta policial. A arma usada no crime, uma pistola 9 mm, foi apreendida e entregue ao 2º Distrito Policial para os procedimentos cabíveis.

O caso foi registrado como tentativa de roubo. A Polícia Civil vai ouvir testemunhas e analisar as imagens das câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

