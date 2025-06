Frio continua em Dourados nesta terça, segundo o Inmet

Saúde

Empossados 36 novos médicos para reforçar saúde pública de Dourados

A Secretaria Municipal de Saúde (Sems) empossou 36 médicos, que irão atuar na rede pública de saúde do município. A cerimônia aconteceu nesta segunda-feira (30) e contou com a presença do prefeito Marçal Filho. A secretária-adjunta de Saúde, Terezinha Picolo da Silva explica que o prazo para que os profissionais passem a integrar as unidades […]