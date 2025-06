Frio provoca geada e sensação térmica negativa no sul do Estado

O frio marcou presença com força nesta terça-feira (24) em Mato Grosso do Sul. Ao menos 36 cidades registraram geadas, especialmente no sul do estado, com temperaturas próximas de 0°C e sensação térmica negativa. O município de Sete Quedas teve a menor temperatura registrada: 0,4°C, com umidade do ar em 93%. Já a sensação térmica mais baixa foi em Laguna Carapã, onde os termômetros marcavam 1,4°C, mas a sensação foi de -7,7°C.

As informações foram divulgadas pelo meteorologista da Uniderp, Natálio Abrãao, e apontam que, além de Sete Quedas e Laguna Carapã, outras cidades que enfrentaram geadas e sensação de frio extremo foram Iguatemi 0,6°C, Aral Moreira 1,7°C e sensação de -2,1°C, Caarapó 1,1°C, sensação de -2,2°C e Dourados, onde a mínima chegou a 1,7°C com sensação de -3,8°C. A umidade do ar nessas regiões oscilou entre 77% e 95%, contribuindo para o desconforto térmico.

Nas regiões norte e leste do estado, as temperaturas foram mais amenas, mas ainda assim consideravelmente baixas.

Segundo as informações, o frio deve continuar nesta quarta-feira (25), embora as temperaturas mínimas estejam levemente mais elevadas. O fenômeno é resultado da massa de ar polar que avança sobre a região Centro-Oeste, provocando quedas bruscas de temperatura e condições favoráveis à formação de geada.

DOURADOS

Conforme os números do Guia Clima da Embrapa Agropecuária Oeste, a maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul registrou nesta madrugada a temperatura mais baixa do ano, até o momento. Por volta das 4h30 os termômetros chegaram à 1.7°C.

Para a quarta-feira a mínima prevista é de 4°C e a máxima não passa dos 24°C, sem previsão de chuva. Já na quinta-feira é previsto chuva no período da tarde, quando as temperaturas ficam mais elevadas, mínima de 13°C e máxima de 24°C.

O acumulado de chuva em junho em Dourados é de 93.7 mm, número superior à média prevista para todo o mês, que é de 69.0 mm.