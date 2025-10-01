Funed promove 'Mexa-se por Elas' nesta sexta e sábado em Dourados

A 1ª Ação Social “Mexa-se por Elas”, organizada pela Fundação de Esportes de Dourados (Funed) em parceria com as equipes multiprofissionais na Atenção Primária da Saúde (eMulti) e instituições, que será realizada na sexta-feira (3) e sábado (4) no Complexo Esportivo Jorge Antônio de Salomão (Jorjão), no Jardim Água Boa.

Na sexta, as atividades acontecem das 8h às 11h, com acolhimento cultural do cantor Rafael e palestras sobre prevenção ao câncer de mama e colo de útero, além de orientações jurídicas sobre os direitos da mulher durante e após o tratamento.

A Carreta do Amor estará no local oferecendo exames de mamografia para mulheres entre 40 e 69 anos, por ordem de chegada. No mesmo período, funcionam várias estações de atendimento, com serviços de saúde, estética, nutrição, bem-estar e cuidados pessoais oferecidos por equipes da Secretaria de Saúde, cursos da Unigran, Anhanguera, Senac e empresas parceiras.

Já no sábado (4), das 13h às 17h, a programação será voltada a atividades esportivas e orientações em saúde, com participação de acadêmicos de Medicina da UFGD. Estão previstos aulão de alongamento, aula de zumba com a professora Zin Ana Rita e circuito funcional comandado pela professora Rafaela. Estagiários de Educação Física da Unigran e professores da esfera federal conveniados com a prefeitura também vão apoiar a ação.

Complementando a agenda do Outubro Rosa, no dia 18 de outubro será realizada a Corrida Rosa, a partir das 16h, com largada no Parque dos Ipês. O evento terá percursos de 5 km de corrida e 3 km de caminhada – com inscrições encerradas. A novidade é a atração musical do cantor Dagata, que se apresentará logo após a corrida.

Outubro Rosa

Durante o mês de outubro, a Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolverá uma série de ações voltadas ao combate do câncer de mama. Será ampliada a agenda de preventivos e mamografias no Centro de Atendimento à Mulher (CAM) e as unidades básicas de saúde também terão atividades educativas para sensibilizar as mulheres sobre a prevenção e o autocuidado, além de orientações sobre hábitos saudáveis e encaminhamentos para o diagnóstico e tratamento. (Com informações da Assecom)