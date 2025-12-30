Futebol sul-mato-grossense encerra 2025 com avanços históricos

Com 600 jogos realizados ao longo de 2025, distribuídos em 18 competições com a participação de aproximadamente 3.500 atletas, totalizando pouco mais de 2.300 gols, uma média de 3,8 gols por jogo, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), encerra o ano com avanços significativos no esporte.

Estevão Petrallás, presidente da FFMS, destaca que os trabalhos desenvolvidos no período.“2025 foi um ano de reconstrução, um ano para arrumar a casa, organizar processos e colocar o futebol sul-mato-grossense de volta no caminho certo, com respeito aos clubes, aos profissionais da imprensa, ao torcedor e principalmente respeito à toda história do futebol de Mato Grosso do Sul”, disse.

Conforme as informações da FFMS, durante a administração de Estevão Petrallás a organização e a transparência deixaram de ser discurso e passaram a ser prática na condução do futebol sul-mato-grossense. “Buscamos mais diálogo com os clubes, processos mais claros, uma federação mais acessível e transparente. Até a torcida sentiu a diferença e aos poucos voltou a frequentar nossos estádios”, comemora.

O bom relacionamento do Presidente da FFMS, Estevão Petrallás, com o Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, resultou em significativos avanços para o futebol sul-mato-grossense. Entre eles o aumento no número de vagas para a disputa da Copa do Brasil, que passou de dois para três clubes do estado na competição, que em 2026 terá como representantes o Operário, o Ivinhema e o Pantanal SAF.

A Série D do Campeonato Brasileiro também teve avanços, passando de uma para duas equipes na disputa da competição nacional. Mato Grosso do Sul também mantém um representante na Copa Verde, que conta com clubes das regiões Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo. O Operário representa o estado na competição em 2026.

Na Copa São Paulo, Mato Grosso do Sul, por influência do Presidente da FFMS, Estevão Petrallás, conseguiu manter duas vagas no torneio, logo que, vários estados tiveram esta vaga reduzida para um representante. O Ivinhema e o Naviraiense são os representantes do estado na competição.

O futebol feminino do estado também se destacou no ano de 2025, sendo assim, Mato Grosso do Sul terá representante no Campeonato Brasileiro Série A3, que contará com 32 times na disputa e na Copa do Brasil, que na segunda disputa após o retorno, a competição contará com 66 clubes de 26 estados. Em ambas as competições o Pantanal SAF representará Mato Grosso do Sul.

Em 2025 o Operário representou Mato Grosso do Sul nestas competições. No Campeonato Brasileiro Série A3, a equipe chegou às quartas de final. Em disputa com o Vila Nova (GO), a equipe empatou o jogo de ida em Campo Grande em 1 X 1 e perdeu no jogo de volta na casa das adversárias por 2×1. Caso a equipe do estado tivesse superado as goianas, teria conseguido acesso ao Campeonato Brasileiro Série A2 em 2026.

Na Copa do Brasil Feminina, a equipe do Operário avançou até a terceira fase, e foi desclassificada pela equipe do Flamengo, que prosseguiu na competição.

Competições

A Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional de 2025 destacou-se como a maior e mais bem organizada edição da história do futebol de Mato Grosso do Sul. Pela primeira vez, a Federação ofereceu premiação em dinheiro ao campeão e ao vice-campeão da competição.

O campeonato contou com a participação de 10 equipes, que disputaram 55 partidas, com 158 gols marcados, resultando em uma média de 2,9 gols por jogo. O Operário conquistou o título ao vencer o Ivinhema na final. A artilharia ficou com Gabriel Barcos, do Dourados Atlético Clube, autor de oito gols.

O futebol feminino também registrou avanços em 2025, com a realização de quatro competições ao longo do ano. O Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino contou com a participação de cinco equipes, que disputaram 20 partidas. O Pantanal SAF conquistou o título de forma invicta.

A artilharia da competição ficou com Ana Jéssica, do Pantanal SAF, que marcou 20 gols ao longo do campeonato.

A Associação Atlética Bataguassu conquistou o título da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense e, de quebra, garantiu o acesso à primeira divisão do Estadual em 2026. A equipe encerrou a competição com 23 pontos, mesma pontuação do CR Aquidauana, que também disputará a Série A em 2026.

O título foi definido no saldo de gols. A AA Bataguassu terminou com vantagem de 18 gols, contra 16 do CR Aquidauana, assegurando a conquista da competição.

Categorias de base

As categorias de base também tiveram um olhar atento do Presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Estevão Petrallás. Na categoria sub-11, o Pantanal SAF venceu na final o Náutico nos pênaltis e ficou com o título. A partida terminou 0 X 0 e, no desempate, com 15 cobranças para cada lado, o Pantanal SAF venceu por 14 X 13.

Na categoria Sub-13, o título ficou com o Náutico, que superou o Operário na decisão por pênaltis, após empate sem gols no tempo normal da segunda partida da final. No jogo de ida, as equipes empataram em 2 X 2.

O Náutico também conquistou o título da categoria Sub-15, ao vencer os dois jogos da final contra o Corumbaense. Na partida de ida, a equipe venceu por 1 X 0 e, no confronto decisivo, confirmou o título com vitória por 2 X 1.

O Operário conquistou o título do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17 ao vencer o Náutico por 4 X 0 na partida decisiva da final. Diferentemente do jogo de ida, que terminou empatado em 2 X 2, o Operário se impôs no confronto de volta e garantiu a conquista da categoria.

O Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20 teve como campeão o Grêmio Santo Antônio, que decidiu o título contra o Naviraiense. A partida de ida, disputada no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, terminou empatada em 0 X 0. No jogo de volta, realizado no Estádio Virotão, o Grêmio Santo Antônio venceu por 2 X 0 e garantiu a conquista da categoria.

Capacitação

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do futebol regional ao realizar o Fórum Estadual de Futebol sobre Categorias de Base. O evento marcou um passo importante da Academia FFMS, que tem como principal objetivo a formação e a reciclagem de profissionais da área esportiva.

A programação do Fórum Estadual de Futebol contou com importantes palestras, que entre elas teve a participação de Admilson Oliveira da Silva (“Tico”), observador técnico do Athletico Paranaense, que abordou o tema: “O futebol brasileiro: suas performances em função dos treinadores (TENDÊNCIA)” e Gustavo Ferreira, coordenador geral de base do Santos Futebol Clube, que falou sobre “Os Pilares do Processo de Formação”.

Outro grande evento que se destacou em 2025 promovido pela Academia FFMS, foi a presença do técnico Renê Simões, que dividiu seus conhecimentos no futebol com os treinadores dos clubes sul-mato-grossenses. “Tivemos a honra de receber o professor Renê Simões em uma capacitação histórica para os nossos treinadores”, disse Petrallás.

Com os avanços registrados em 2025, Petrallás ressalta que ainda há muito a ser feito. Segundo ele, os projetos em andamento terão continuidade em 2026, com o objetivo de fortalecer o futebol de Mato Grosso do Sul e ampliar o protagonismo das equipes do estado no cenário nacional.

*Com informações da FFMS