Gabi Andrade lança releitura da música ‘Deus Cura’ gravada com a Graça Music no RJ

A cantora Gabi Andrade fez uma releitura da música autoral “Deus Cura”, em parceria com a gravadora Graça Music, do Rio de Janeiro (RJ). A canção composta pela artista considerada uma das principais vozes na nova geração sul-mato-grossense, é um dos projetos mais pessoais da carreira, que nasceu em um momento de dor, fé e milagre.

“Durante a pandemia, meu padrinho estava internado com Covid-19, em estado grave, e os médicos já não demonstravam muita esperança. Em meio à apreensão, fiz a promessa de que escreveria uma música, caso viesse a cura. A inspiração para compor chegou no mesmo dia em que recebemos a notícias de que ele teria alta. É um dos dias mais marcantes da presença de Deus em minha vida, por isso a canção é carregada de fé, gratidão e lembrança de um milagre vivido”, detalha a artista.

A canção emocionou a equipe da Graça Music que convidou a artista para uma releitura, que resultou no relançamento da música gravada nos estúdios do Rio de Janeiro, trazendo uma nova versão, que mantém o estilo de Gabi, mas com arranjo completamente renovado e produção moderna.

O videoclipe produzido na gravadora carioca já está disponível em plataformas digitais, marcando uma fase inédita na carreira da cantora. “Esse projeto se tornou um testemunho musical: verdadeiro, forte e profundamente humano”, complementa Gabi.

Carismática e com forte presença digital, ela se destaca por unir universos característicos de sua identidade, mesclando sertanejo regional com a espiritualidade presente em seu repertório, construído desde a infância, quando já demostrava naturalidade ao cantar, chamando a atenção de familiares, professores e artistas da região. Aos 7 anos, começou a estudar violão e canto, e a fazer suas primeiras apresentações em Dourados.

Ainda criança, lançou seu primeiro CD, produzido por Moisés Martins (Studio Mix), com 12 faixas inéditas do compositor César Ferreira. O trabalho marcou sua estreia oficial no cenário artístico sul-mato-grossense e abriu portas importantes para sua carreira.

Hoje, aos 18 anos, Gabi acumula vários videoclipes gravados no Paraná, diversas músicas autorais, apresentações em rádios, TV e grandes eventos do Estado. “Eu sonho grande, mas mantenho meus pés firmes em minhas raízes, com a missão de levar música cheia de verdade, sentimento, fé e brasilidade, honrando a terra de onde venho”, afirma.

Para 2026, a artista já prepara um novo lançamento: “A Árvore”, um projeto bem regional, que promete mostrar ainda mais sua essência sul-mato-grossense.

Onde assistir

Para conferir o videoclipe com a releitura de “Deus Cura” gravada com a Graça Music, basta acessar os perfis da Gabi Andrade no Instagram (@gabiandradecantora), YouTube (@gabiandrade) e Facebook (@gabiandradecantora).