Garoto de 14 anos é detido após confessar estupro da prima de 8 anos

Segue em investigação o caso de violência sexual, onde um menor de 14 anos teria estuprado a prima, de apenas oito anos, na comunidade indígena Nhu-Verá, em Dourados, na noite do último sábado (15).

Segundo as informações policiais, a menina foi levada ao Hospital Universitário (HU) da UFGD, sob a alegação de que teria caído de uma árvore. Entretanto, durante os exames a equipe médica levantou suspeita de abuso sexual, acionou a Polícia Civil e confirmou o abuso mediante exames de corpo de delito realizados na unidade hospitalar.

Lideranças indígenas auxiliaram na investigação e apontaram o primo da vítima como suspeito. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (Daiji) de Dourados, onde confessou o abuso.

A vítima permanece internada no HU, onde recebe atendimento médico e acompanhamento psicossocial. A recuperação é acompanhada por autoridades e assistência social.

Ainda conforme as informações, foi representada à Justiça pela internação provisória do adolescente, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para a apuração de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Ele aguarda uma decisão judicial para ser internado em uma Unidade Educacional de Internação (Unei).