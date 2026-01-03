Gasolina em Dourados chega a R$ 6,99, aponta levantamento da ANP

O levantamento mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que o preço da gasolina em Dourados chegou a R$ 6,99 por litro. A pesquisa foi realizada no período de 21 a 27 de dezembro de 2025.

De acordo com os dados, a gasolina comum foi encontrada por valores entre R$ 6,24 e R$ 6,79. O menor preço foi registrado no Posto Paulistão, enquanto o maior apareceu no Auto Posto Universitário. Já a gasolina aditivada variou de R$ 6,24 a R$ 6,99, também com o maior valor registrado no Auto Posto Universitário.

O etanol apareceu com preço de R$ 4,17 por litro, conforme registro no Posto Paulistão. No caso do diesel S-10, o valor encontrado foi de R$ 6,19, enquanto o diesel S-500 variou entre R$ 6,08 e R$ 6,25, dependendo do estabelecimento.

O levantamento da ANP também aponta variação no preço do gás de cozinha (GLP). O botijão de 13 quilos foi vendido por R$ 114,00 em um ponto pesquisado e por R$ 115,00 em outro, ambos em revendas localizadas na cidade.

Os dados mostram que, mesmo dentro de um único município, os preços podem variar de forma significativa entre postos e revendas. A ANP reforça que fatores como localização, bandeira, custos operacionais e estratégia comercial influenciam os valores praticados.

Para o consumidor, a principal orientação é pesquisar antes de abastecer ou comprar o gás de cozinha, já que a diferença de preços pode representar economia no orçamento, especialmente em períodos de maior pressão sobre os combustíveis.