Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

ECONOMIA

Gasolina em Dourados chega a R$ 6,99, aponta levantamento da ANP

Pesquisa mostra diferença de preços entre postos e variação também no valor do gás de cozinha

Karina Anunciato

(Foto: Reprodução/ Freepik)
(Foto: Reprodução/ Freepik)

O levantamento mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que o preço da gasolina em Dourados chegou a R$ 6,99 por litro. A pesquisa foi realizada no período de 21 a 27 de dezembro de 2025.

De acordo com os dados, a gasolina comum foi encontrada por valores entre R$ 6,24 e R$ 6,79. O menor preço foi registrado no Posto Paulistão, enquanto o maior apareceu no Auto Posto Universitário. Já a gasolina aditivada variou de R$ 6,24 a R$ 6,99, também com o maior valor registrado no Auto Posto Universitário.

O etanol apareceu com preço de R$ 4,17 por litro, conforme registro no Posto Paulistão. No caso do diesel S-10, o valor encontrado foi de R$ 6,19, enquanto o diesel S-500 variou entre R$ 6,08 e R$ 6,25, dependendo do estabelecimento.

O levantamento da ANP também aponta variação no preço do gás de cozinha (GLP). O botijão de 13 quilos foi vendido por R$ 114,00 em um ponto pesquisado e por R$ 115,00 em outro, ambos em revendas localizadas na cidade.

Os dados mostram que, mesmo dentro de um único município, os preços podem variar de forma significativa entre postos e revendas. A ANP reforça que fatores como localização, bandeira, custos operacionais e estratégia comercial influenciam os valores praticados.

Para o consumidor, a principal orientação é pesquisar antes de abastecer ou comprar o gás de cozinha, já que a diferença de preços pode representar economia no orçamento, especialmente em períodos de maior pressão sobre os combustíveis.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Os aprovados terão remuneração inicial que varia de R$ 3.399,47 a R$ 13.288,85, conforme a titulação exigida e o regime de trabalho. (Divulgação)

OPORTUNIDADES

Inscrições para concurso de professores da UFGD seguem até fevereiro

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) segue com inscrições abertas para concurso público destinado à contratação de professores. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet até o dia 19 de fevereiro. O certame contempla oportunidades em diferentes áreas, entre elas Administração, Agronomia, Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, […]