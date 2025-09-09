Geraldo Resende denuncia precariedade da saúde em Dourados e pede inspeção do CRM

O deputado federal Geraldo Resende (PSDB) protocolou uma representação junto ao Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM/MS). Ele está solicitando inspeção urgente em diversas unidades de saúde de Dourados. A medida, segundo ele, busca verificar as condições de trabalho dos profissionais e a qualidade do atendimento prestado à população.

Durante a denúncia, Resende classificou a situação da saúde pública do município como “crítica e precária”. Ele apontou problemas de infraestrutura em unidades básicas, na Clínica da Mulher e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

“As condições atuais comprometem o exercício da medicina, colocam em risco a segurança dos profissionais e ferem a dignidade da população que precisa de atendimento”, afirmou.

As descrições incluem paredes com mofo, goteiras, rachaduras, instalações elétricas e hidráulicas comprometidas, além de equipamentos sucateados e mobílias quebradas.

Na Clínica da Mulher, há risco de desabamento da marquise, conforme destacou a representação. O documento também cita a superlotação constante no Hospital da Vida. Além disso, menciona a fragilidade da regulação do SAMU, hoje operando com apenas um médico regulador por turno.

Convênios para Saúde em Dourados

Resende lembrou que, em 30 de março de 2022, último dia como secretário estadual de Saúde, deixou firmados convênios. Eles previam R$ 3,4 milhões para reformas em unidades como a UBS da Vila São Pedro, Indápolis, Jardim Maracanã e a própria Clínica da Mulher.

“Infelizmente, até hoje nada foi executado, e os problemas permanecem afetando diretamente usuários e trabalhadores da saúde”, lamentou.

Para o deputado, cabe ao CRM/MS agir com firmeza. “