Esportes

DAC perde para o Caxias e é eliminado da Copa do Brasil

O Dourados Atlético Clube (DAC) acabou derrotado pelo time do Caxias-RS na primeira fase da Copa do Brasil. A partida realizada na tarde desta quarta-feira (26), no Estádio Douradão, terminou em 2 para o Caxias e 0 para o DAC. O adversário gaúcho segue na competição nacional e o time douradense está eliminado na sua […]