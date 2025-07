GMD e PM apreendem 5,8 toneladas de maconha em caminhão no Vival do Ipês em Dourados

Uma ação conjunta entre a Guarda Municipal de Dourados (GMD) e a Polícia Militar (PM) resultou na apreensão de 5,8 toneladas de maconha no bairro Vival dos Ipês. A carga estava escondida em um caminhão do tipo caçamba.

Segundo informações da polícia, a operação na manhã desta terça-feira (1), teve início após uma denúncia anônima. A Guarda Municipal se deslocou até o endereço e, ao identificar o caminhão com carga de pedra brita, solicitou o apoio do Canil da Polícia Militar. Com o auxílio dos cães farejadores, os agentes localizaram diversos fardos de droga camuflados no meio do entulho.

Ninguém foi preso e o caso segue sob investigação para identificar os responsáveis pelo carregamento e o destino da droga.