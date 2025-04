Golpista se passava por PF para aplicar golpes em mulheres

A Polícia Civil de Ponta Porã prendeu um homem de 25 anos, no último domingo (30/3), após denúncias de que ele teria se passado por policial federal para aplicar golpes em mulheres.

De acordo as com informações polícias, a vítima conheceu o suspeito há cerca de três semanas antes da prisão. Ele afirmou ser policial federal lotado em Ponta Porã, vindo de São Paulo, e que cursava medicina.

Em uma das conversas ele pediu R$ 150 emprestados, alegando dificuldades com sua conta bancária e transferências via Pix, já no dia 28 de março o rapaz pediu um encontro após dizer que havia retornado de uma missão no Acre.

No encontro a vítima percebeu que ele guardava uma arma na porta do veículo, o que levantou suspeita, posteriormente ele disse que o ex-marido da mulher estaria envolvido em um suposto processo por enriquecimento ilícito na polícia paraguaia, entretanto, ele poderia “arquivar” o caso mediante o pagamento de R$ 7 mil, o qual poderia ser negociado para R$ 5 mil. Em seguida, disse que ela pedisse o valor ao ex-marido.

A mulher então expos o caso ao ex-marido, que foi com ela até a Polícia para registrar ocorrência. Os policiais foram até a residência do suspeito, onde foi necessário o uso de uma bomba de efeito moral para acessar o local.

O suspeito foi detido e confessou que utilizava uma arma de airsoft para se passar por policial federal em festas e encontros para ganhar a confiança das vítimas e que já havia pedido dinheiro para outras mulheres. Além disso, confirmou que possuía carteira funcional falsa, mas usava a CNH e a exibia rapidamente para se fazer passar por agente e acessar áreas restritas.

Diante dos fatos o rapaz foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.