Governador e presidente do Paraguai devem se encontrar em Dourados nesta quinta

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, deve desembarcar em Dourados para uma agenda com o governador Eduardo Riedel (PP). O compromisso está previsto para o dia 2 de outubro, quinta-feira.

Em Dourados, o presidente paraguaio deve visitar a planta da JBS, que é uma das maiores do país no abate de suínos.

As autoridades ainda visitarão o município de Porto Murtinho, na fronteira com o Paraguai e onde vem sendo construída a ponte ligando os dois países na consolidação da Rota Bioceânica, além de Ribas do Rio Pardo e Campo Grande.