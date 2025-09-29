Veículos de Comunicação
Início Dourados

Política

Governador e presidente do Paraguai devem se encontrar em Dourados nesta quinta

Kátia Kuratone

O encontro entre as autoridades em Mato Grosso do Sul e está previsto para o dia 2 de outubro em Dourados. (Foto: Arquivo)
O encontro entre as autoridades em Mato Grosso do Sul e está previsto para o dia 2 de outubro em Dourados. (Foto: Arquivo)

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, deve desembarcar em Dourados para uma agenda com o governador Eduardo Riedel (PP). O compromisso está previsto para o dia 2 de outubro, quinta-feira. 

Em Dourados, o presidente paraguaio deve visitar a planta da JBS, que é uma das maiores do país no abate de suínos. 

As autoridades ainda visitarão o município de Porto Murtinho, na fronteira com o Paraguai e onde vem sendo construída a ponte ligando os dois países na consolidação da Rota Bioceânica, além de Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. 

 

