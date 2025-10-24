Veículos de Comunicação
Política

Governador Eduardo Riedel cumpre agendas em Dourados na segunda-feira

Kátia Kuratone

Riedel e Marçal inauguram a Policlínica Cone Sul e o Centro de Diagnóstico e Especialidade Médica, que compõem a primeira etapa do Hospital Regional de Dourados. (Divulgação)
Riedel e Marçal inauguram a Policlínica Cone Sul e o Centro de Diagnóstico e Especialidade Médica, que compõem a primeira etapa do Hospital Regional de Dourados. (Divulgação)

O governador Eduardo Riedel desembarca nesta segunda-feira (27) em Dourados para uma extensa agenda de entregas e vistorias que marcam uma nova etapa no desenvolvimento da cidade. Ele será acompanhado pelo prefeito Marçal Filho.

Segundo divulgado pela assessoria, as ações incluem a inauguração da primeira etapa do Hospital Regional, a vistoria das obras do novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira e a assinatura de ordens de serviço para importantes intervenções de infraestrutura no município.

O governador chega a Dourados às 7h30 e, logo às 8h, acompanha o prefeito na vistoria do novo terminal do aeroporto, investimento de R$ 39 milhões que conta com 2.655 m² de área construída, espaço de embarque e desembarque, Central de Utilidades, Depósito de Resíduos Sólidos, Estação de Telecomunicações Aeronáuticas e Seção de Combate a Incêndio.

Para a diretora-geral do HRD, Andréia Alcântara, os primeiros resultados reforçam a relevância do investimento. “A Policlínica Cone Sul nasceu do compromisso do Governo do Estado com a saúde pública de qualidade. Em poucos dias, já conseguimos oferecer atendimento ágil, humanizado e especializado à população. E o melhor ainda está por vir, com a integração total ao Hospital Regional, formando um complexo capaz de transformar a assistência em toda a região do Cone Sul”, destacou Andréia.

Novas obras e ordens de serviço:
Após a cerimônia, o governador e o prefeito assinam duas ordens de serviço estratégicas: Construção da passarela de pedestres sobre a MS-156, ligando o Jardim Guaicurus ao Habitacional Harrison de Figueiredo e bairros vizinhos;
Pavimentação e drenagem do acesso ao Hospital de Amor, na Avenida Guaicurus.

Recapeamento e infraestrutura

No período da tarde, às 13h30, a comitiva vistoria as obras de recapeamento, drenagem e sinalização viária do quadrilátero formado pelas ruas Cuiabá, Itamarati, Cafelândia e Ediberto Celestino de Oliveira, no Jardim Água Boa — projeto já concluído com recursos do convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado.

O recapeamento também contemplou o Jardim Santo André e deve ser expandido para o restante do Jardim Água Boa, BNH 4º Plano e Campo Dourado.

A agenda será encerrada às 14h30, com a vistoria das obras de pavimentação e drenagem no Jardim Guaicurus, uma reivindicação aguardada há mais de duas décadas. A concentração da comitiva será na Rua Vicente Lara, nº 730.

“Esse é um momento histórico para Dourados. Com apoio do Governo do Estado, estamos transformando antigas promessas em obras concretas”, concluiu Marçal Filho.

