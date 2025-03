Governo atua para garantir fornecimento de água nas aldeias de Dourados

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou que está atuando com ações efetivas para garantir o fornecimento de água adequado à população indígena que vive nas aldeias Jaguapiru e Bororó, em Dourados. A reserva é a maior em contexto urbano do país, e abriga mais de 20 mil indígenas das etnias Guarani, Kaiowá e Terena.

O abastecimento com uso de caminhões-pipa mantêm os reservatórios cheios e as moradias que estão com o fornecimento interrompido recebem água conforme a necessidade.

O trabalho local é realizado pela Defesa Civil, que vai em cada casa com o apoio dos agentes indígenas de saneamento, e o fornecimento de água para os reservatórios é realizado pela Sanesul, que fornece quatro caminhões-pipa por dia, dois para cada aldeia, que resultam em aproximadamente 32 mil litros de água tratada diariamente.

Em novembro do ano passado, o Governo do Estado mediou e contribuiu para resolver o problema da falta de água na Reserva Indígena de Dourados. O trabalho com órgãos federais, lideranças indígenas e municipais fez a diferença na busca de soluções às comunidades e resultou na construção de novos poços de captação de água potável e ofertada dos caminhões-pipa diariamente nas aldeias até que a conclusão da obra.

O Estado cumpriu o planejamento de perfurar dois poços na reserva para captar água potável nas aldeias Jaguapiru e Bororó, obra que recebeu investimento de aproximadamente R$ 490 mil.

Já o Governo Federal se comprometeu a disponibilizar R$ 2 milhões para perfuração de quatro poços, definidos a partir de estudos a serem elaborados em dezembro do ano passado, e também disponibilizar mais R$ 2 milhões para o abastecimento de água da RID Dourados.