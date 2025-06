Governo do Estado investe R$ 17 milhões em recapeamento do Jardim Água Boa

A rua Bela Vista e várias ruas da região do Jardim Água Boa estão recebendo duas importantes frentes de obras de restauração funcional do pavimento, drenagem de águas pluviais e sinalização viária. Os serviços fazem parte de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, reforçando o compromisso da atual gestão com o municipalismo – modelo que valoriza as cidades e leva investimentos diretamente onde as pessoas vivem.

As obras estão em andamento e contemplam dois grandes setores da cidade. O primeiro, o Setor 7, abrange o quadrilátero entre as ruas Cuiabá e Itamarati, e entre as ruas Cafelândia e Ediberto Celestino de Oliveira. Essa etapa está na fase inicial e conta com um investimento de R$ 8.135.000.

Já o Setor 8, que fica entre as ruas Itamarati e Áurea de Mattos Carvalho, e entre as ruas Cafelândia e Ediberto Celestino de Oliveira, já atingiu cerca de 5% de execução e terá investimento total de R$ 9.400.000. Juntas, as duas frentes somam R$ 17.535.000 em recursos aplicados na melhoria da infraestrutura urbana da região.

As intervenções têm impacto direto na qualidade de vida da população. Com ruas pavimentadas e sinalizadas, moradores terão mais segurança para circular, seja a pé, de bicicleta ou de carro. A nova drenagem reduz os riscos de alagamentos, melhora o escoamento das águas pluviais e contribui para a conservação das vias. Além disso, as obras valorizam os imóveis da região e estimulam o comércio e os pequenos empreendimentos locais.

“O Água Boa é um bairro muito importante para Dourados, com uma população enorme. Este asfalto é um compromisso que o governador e o vice-governador fizeram e agora estão cumprindo com nossa cidade”, avalia Marcelo Garcia, presidente da Associação de Moradores do Jardim Água Boa. São mais de 40 anos vivendo no bairro que mais parece uma mini-cidade.

Para o governador Eduardo Riedel, investir em infraestrutura urbana é garantir dignidade e oportunidades para quem mais precisa. “Nosso governo trabalha com responsabilidade e foco em resultados. Investir na infraestrutura dos municípios é investir na qualidade de vida da população. É assim que avançamos, com obras por todo o Estado e com um olhar especial para onde as pessoas vivem: nos bairros, nas cidades, nos municípios”, destacou o governador.

*Com informações da Agência de Notícias do Governo de Mato Grosso do Sul