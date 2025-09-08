Grupamento ROMO da Guarda Municipal é destaque no 7 de setembro

O grupamento ROMO (Ronda Ostensiva Motorizada) da Guarda Municipal de Dourados ganhou a multidão que assistiu o Desfile cívico militar na Avenida Marcelino Pires, região central de Dourados.

O evento, que teve mais de 130 instituições desfilando e contou com diversas autoridades civis e militares, além de uma grande quantidade de pessoas, transcorreu de forma organizada e ordeira, sendo que a atenção foi direcionada para as manobras de maneabilidade apresentadas pela ROMO.

Os motociclistas ganharam a multidão proporcionando a demonstração de domínio sobre duas rodas, e não só isso, foram várias repetições das manobras para que todos os presentes , em toda a extensão da avenida, pudessem apreciar as habilidades de seus agentes. (Com informações assessoria)