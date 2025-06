Grupo Alma Serrana faz show no Arraiá Universitário da UFGD

Temporal

Chuva forte com vento derruba árvore na Avenida Marcelino Pires em Dourados

A chuva forte com vento que atingiu Dourados por volta das 11h30 desta quinta-feira (6) derrubou uma árvore localizada na principal avenida da cidade, Marcelino Pires, próximo ao Parque do Lago. O temporal durou cerca de 10 minutos com ventos fortes de 35.6 km/h , segundo o Guia Clima da Embrapa. A Defesa Civil de […]