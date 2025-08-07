Grupo Bro MC’s promove evento e celebra o lançamento do álbum 'Retomada' na Aldeia Jaguapiru



O grupo de rap indígena Bro MC’s realiza, nesta sábado (9), uma série de atividades na Aldeia Jaguapiru, como parte das comemorações do lançamento do álbum “Retomada”. O evento acontece no estúdio Ayvú Records, e celebra a força da música como forma de resistência e afirmação cultural dos povos Guarani Kaiowá.

A programação começa às 8h com um torneio de futebol, que contará com premiação em dinheiro para os times vencedores. No final da tarde, às 18h, acontece uma Batalha de Rima, também com premiação em dinheiro, reunindo jovens talentos da música e do improviso.

Lançamento

O álbum “Retomada” integra a Coleção Som Nativo, uma iniciativa do Instituto Alok

em contribuição à Década Internacional das Línguas Indígenas, em cooperação com a UNESCO.

O álbum marca um novo capítulo na trajetória dos Brô MC’s, precursores do rap indígena cantado em língua nativa. A obra é um manifesto musical que expressa a luta dos Guarani Kaiowá pela preservação de seu tekoha, a terra sagrada onde vivem em harmonia com suas tradições.

Combinando batidas modernas e instrumentos indígenas, as letras, em português e guarani, abordam temas como a demarcação de terras, a resistência cultural e a conexão espiritual com a natureza. O álbum também destaca as diferentes interpretações da realidade vivida pelos povos Guarani-Nhandewa, Guarani-Kaiowá e Guarani-Mbyá, com suas especificidades linguísticas, territoriais, sociais, políticas e históricas. Todos os direitos autorais das faixas pertencem aos próprios artistas indígenas, reafirmando sua autonomia criativa e cultural.