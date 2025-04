Grupo de Trabalho da Polícia Civil visa acelerar apuração de crimes contra mulheres em Dourados

Com o objetivo de dar mais eficiência e celeridade à apuração dos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher em Dourados, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), instituiu um Grupo de Trabalho (GT).

Segundo divulgado pela polícia, a iniciativa atende à necessidade de enfrentar o elevado volume de inquéritos e boletins de ocorrência que aguardam análise na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados.

De acordo com o DPI, a sobrecarga é reflexo do aumento na demanda por atendimentos na região, agravada por limitações estruturais locais e de pessoal.

O GT será responsável por revisar boletins de ocorrência que ainda não resultaram na instauração de procedimentos, avaliar inquéritos em curso e identificar casos que precisam de reavaliação, complementação de diligências ou arquivamento por decadência ou prescrição. Além disso, deverá propor fluxos operacionais para otimizar os trabalhos da unidade, especialmente com vistas à transição para o modelo digital de registro e tramitação de procedimentos.

A atuação do grupo se concentrará na DAM, na Delegacia Regional de Dourados e em outras unidades policiais da circunscrição. As atividades poderão ser realizadas presencialmente ou de forma remota, conforme a conveniência para a execução dos trabalhos.

O prazo inicial para conclusão dos trabalhos é de 60 dias, podendo ser prorrogado. Durante esse período, serão apresentados relatórios quinzenais com os avanços das ações. Ao final, o grupo deverá elaborar um relatório com as conclusões e sugestões para aprimorar o atendimento à mulher na região.

A coordenação dos trabalhos será do Delegado Rogério Fernando Makert Faria. Também integram o grupo delegados das regionais de Dourados, Fátima do Sul, Nova Andradina, Três Lagoas, Bataguassu e Naviraí, além de representantes da DEPAC, SIG e DAIJ de Dourados.

*Com informações da PCMS