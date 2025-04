Grupo é preso ao se passar por funcionários para furtar cabos

AGRONEGÓCIO

Chuva em Dourados ultrapassa o esperado e favorece produção

As chuvas intensas que atingiram Dourados nas duas últimas semanas foram suficientes para ultrapassar a média esperada para todo o mês de abril. No agronegócio, elas chegaram em boa hora, visto que muitos produtores da maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul já sentiam o efeito da estiagem na safra do milho. O […]