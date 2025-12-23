Veículos de Comunicação
Início Dourados

Cultura

Grupo Não Tem hora encerra as apresentações no palco do Natal Encantado

Kátia Kuratone

Grupo Não Tem hora encerra as apresentações no palco do Natal Encantado em Dourados (Foto: Divulgação)

Hoje é a última noite de shows gratuitos do Natal Encantado Dourados na Praça Antônio João. As apresentações de hoje começam às 19h30, abrindo a noite com a banda Vokalika, formada por Eliezer Rosa e os irmãos Kleber e Kleberson. O trio leva ao público um repertório recheado de clássicos do pop rock nacional e internacional, além de reggae e baladas românticas, com vocais marcantes e arranjos cheios de identidade.

Na sequência, às 21h15, quem assume o palco é Zé Valente e Banda, com um show dinâmico e eclético. O repertório passeia por flashback, pop, rock, MPB, modão, forró, pisadinha, pagode, funk e grandes sucessos nacionais e internacionais, garantindo interação, diversidade musical e muita animação para o público.

Encerrando a noite, às 22h55, sobe ao palco o grupo Não Tem Hora. Com alegria, carisma e autenticidade, o grupo apresenta o melhor do pagode, misturando clássicos e hits atuais, sempre com muito swing e energia contagiante.

Praça de Alimentação

Mesmo com o fim dos shows na praça, o clima natalino segue firme. A roda-gigante funciona normalmente até o dia 30, com exceção dos dias 24 e 25, quando estará fechada. Os food trucks e ambulantes também permanecem até o encerramento da programação, ficando livres para decidir sobre o funcionamento na véspera e no dia de Natal.

No domingo (28), a programação ganha um reforço especial com a Feira Criativa, que será realizada na Avenida Marcelino Pires, com fechamento parcial da via. O evento reúne artesãos e empreendedores de segmentos como arte e artesanato, gastronomia, moda, produtos criativos, papelaria, bem-estar, botânica, serviços, pets e sebo, fortalecendo a economia criativa local e transformando o espaço em um grande ponto de convivência. (Com informações da Assecom)

