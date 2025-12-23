Grupo Não Tem hora encerra as apresentações no palco do Natal Encantado

Hoje é a última noite de shows gratuitos do Natal Encantado Dourados na Praça Antônio João. As apresentações de hoje começam às 19h30, abrindo a noite com a banda Vokalika, formada por Eliezer Rosa e os irmãos Kleber e Kleberson. O trio leva ao público um repertório recheado de clássicos do pop rock nacional e internacional, além de reggae e baladas românticas, com vocais marcantes e arranjos cheios de identidade.

Na sequência, às 21h15, quem assume o palco é Zé Valente e Banda, com um show dinâmico e eclético. O repertório passeia por flashback, pop, rock, MPB, modão, forró, pisadinha, pagode, funk e grandes sucessos nacionais e internacionais, garantindo interação, diversidade musical e muita animação para o público.

Encerrando a noite, às 22h55, sobe ao palco o grupo Não Tem Hora. Com alegria, carisma e autenticidade, o grupo apresenta o melhor do pagode, misturando clássicos e hits atuais, sempre com muito swing e energia contagiante.

Praça de Alimentação

Mesmo com o fim dos shows na praça, o clima natalino segue firme. A roda-gigante funciona normalmente até o dia 30, com exceção dos dias 24 e 25, quando estará fechada. Os food trucks e ambulantes também permanecem até o encerramento da programação, ficando livres para decidir sobre o funcionamento na véspera e no dia de Natal.

No domingo (28), a programação ganha um reforço especial com a Feira Criativa, que será realizada na Avenida Marcelino Pires, com fechamento parcial da via. O evento reúne artesãos e empreendedores de segmentos como arte e artesanato, gastronomia, moda, produtos criativos, papelaria, bem-estar, botânica, serviços, pets e sebo, fortalecendo a economia criativa local e transformando o espaço em um grande ponto de convivência. (Com informações da Assecom)