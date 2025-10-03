Grupo 'Não tem Hora' faz show na 'Feira Sabores' no Parque dos Ipês

Começa hoje em Dourados, uma nova opção de lazer, cultura e gastronomia. A “Feira Sabores no Parque será realizada semanalmente, todas as sextas-feiras, das 16h às 23h, no Parque dos Ipês. A estreia contará com show gratuito do grupo “Não Tem Hora” e outras atrações culturais.

Expositores de diferentes segmentos vão apresentar produtos exclusivos, desde artesanato até alimentos típicos, doces, salgados e bebidas variadas, garantindo opções acessíveis e de qualidade para todos os visitantes.

Com a iniciativa, Dourados passa a ter dois dias fixos de feira no Parque dos Ipês. Além da tradicional edição de terça-feira, que continua normalmente, os moradores agora poderão aproveitar também às sextas-feiras um ambiente de convivência pensado para reunir famílias e amigos em torno da boa comida e da cultura local.