Grupo quer a construção de um novo Hospital da Vida em Dourados

O Programa Microfone Aberto desta quarta-feira (10) recebeu o vereador Marcelo Mourão (PL), pra falar sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Construção do Novo Hospital da Vida.

Além de Marcelo Mourão como presidente, a frente conta com os vereadores Franklin Schamlz (vice-presidente) e Ana Paula Benitez (secretária).

Segundo o parlamentar a iniciativa conta com a presença de representantes da sociedade civil e entidades e especialistas da área da saúde. A Frente foi lançada publicamente no dia 9 de setembro, às 19h, em evento na Câmara Municipal de Dourados. A reunião teve como pauta a apresentação dos objetivos do grupo e a articulação de apoios institucionais e técnicos para viabilizar a proposta.

Confira a entrevista na íntegra: