Guarda Municipal de Dourados recebe duas novas viaturas e 200 coletes

Contrabando

DOF apreende carga de cigarros avaliada em R$ 2,3 milhões em Dourados

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam uma carreta caçamba carregada com mais de 42 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, em Dourados. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 2,3 milhões, foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã. Ninguém foi preso. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do […]