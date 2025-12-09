Há mais de 70 anos Escola Adventista atua com qualidade e inovação em Dourados

O “Vitrine de Negócios” desta terça-feira (09) destaca a Escola Adventista que há 125 anos vem contribuindo com a educação no Brasil e no mundo e, em Dourados, está há mais de 70 anos, oferecendo uma moderna estrutura que atende alunos de toda a região da Grande Dourados.

A diretora da unidade de Dourados, Magali Passos, fala sobre o diferencial da Escola Adventista de Dourados, que atualmente oferece Educação Infantil e Ensino Fundamental nos turnos matutino e vespertino, proporcionando educação integral de qualidade que vai muito além do ensino.

A escola também conta com ensino bilíngue, tecnologia, infraestrutura completa, além de acolhimento, rotina e cuidado com a vida espiritual e apoio emocional aos alunos.

Confira a entrevista na íntegra: