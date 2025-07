Hassan Ahmad Gebara morre em Dourados aos 91 anos

Faleceu neste domingo (29), aos 91 anos, o empresário Hassan Ahmad Gebara. Ele é um dos fundadores da Mesquita de Dourados e atuou durante anos no comércio de Dourados. O velório teve início na manhã do dia 30, na Mesquita, e segue até às 10h.

Hassan Gebara, natural do Líbano, chegou a Dourados em 1960, após uma viagem de 30 dias no navio, acomodado no porão, para trabalhar com seus irmãos, Osman Gebara e Zaki Gebara.

Inicialmente, trabalhou por muitos anos na Casa Gebara, após uma experiência com uma padaria que não prosperou, retomou a atividade de comerciante. Em 1974, fundou a loja Mona Modas, que manteve por 52 anos, encerrando as atividades recentemente.

Hassan Gebara foi um dos fundadores da Mesquita de Dourados, localizada no Parque Alvorada, na rua Osman Gebara. Figura muito conhecida e respeitada em Dourados, teve quatro filhos. Ao longo de sua vida, cultivou inúmeras amizades e deixou um legado de honradez e respeito em Dourados.