Hemosul abre neste sábado em Dourados

O Hemosul de Dourados vai atender neste sábado (26), das 7h às 12h. Segundo a coordenadora Márcia Tinós, a ação acontece todo último sábado do mês para reforçar a campanhas para as doações de sangue. “O nosso atendimento é de segundas, quartas e sextas das 7h às 12h30 e às terças e quintas das 7h às 11h30 e das 13h às 17h. Também fazemos atendimento sempre no último sábado do mês”, destacou.

É importante destacar que todos os tipos sanguíneos são necessários, porém a demanda de maior urgência é para os tipos O positivo e O negativo.

Segundo as informações do Hemosul, para doar é preciso estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 51 quilos, ter entre 16 e 69 anos (menores devem estar acompanhados ou levar autorização dos responsáveis), estar alimentado e evitar alimentos gordurosos antes da doação. Também é necessário apresentar um documento oficial com foto.

O Hemosul de Dourados está localizada à Rua Oliveira Marques, 2535 – Jardim Tropical, próximo ao Hospital da Vida. Mais informações pelo telefone (67) 3424-0400 ou no WhatsApp (67) 98163-0863.