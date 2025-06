Hemosul de Dourados abre neste sábado para celebrar o Dia Mundial do Doador

O Hemosul de Dourados estará aberto neste sábado (14), das 7h às 15h, para uma ação voltada ao Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de sangue.

Em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue, a mobilização chega em um momento crítico, com os estoques da unidade registrando baixa nos tipos O positivo e O negativo. É importante ressaltar que todas as doações são muito bem-vindas, já que a demanda hospitalar segue alta e o número de doadores tem diminuído nas últimas semanas.

Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização dos responsáveis), pesar no mínimo 51 quilos, estar bem alimentado e evitar alimentos gordurosos antes da doação.

Também é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto. Estão temporariamente ou permanentemente impedidas de doar pessoas com sintomas gripais, que fazem uso de certos medicamentos, que tenham alergias ou doenças como hepatite, HIV, câncer, tuberculose ou doença de Chagas.

Homens podem doar sangue até quatro vezes ao ano, respeitando um intervalo mínimo de dois meses entre as doações. Já as mulheres podem doar até três vezes ao ano, com um intervalo de pelo menos três meses entre cada doação.

O Hemosul de Dourados está localizado na Rua Oliveira Marques, número 2535, no Jardim Tropical. Mais informações no (67) 98163-0863.