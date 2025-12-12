Veículos de Comunicação
Início Dourados

DOAÇÃO DE SANGUE

Hemosul de Dourados faz plantão neste sábado

Kátia Kuratone

Hemosul de Dourados fará um atendimento especial neste sábado (13), com portas abertas das 7h às 12h. (Reprodução Redes Sociais)
O Hemosul de Dourados fará um atendimento especial neste sábado (13), com portas abertas das 7h às 12h. A mobilização marca o tradicional “sábado aberto”, que normalmente ocorre no último sábado do mês, mas, o atendimento foi ampliado para garantir que os estoques não sejam comprometidos no fim do ano.

Os organizadores do Hemosul reforçam o pedido para que doadores compareçam, já que dezembro costuma registrar queda nas doações enquanto aumenta a demanda por sangue em todo o Estado.

Lembrando que podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, com peso mínimo de 51 quilos e em boas condições de saúde. Menores de idade devem estar acompanhados do responsável ou levar autorização assinada. Também é necessário estar bem alimentado e apresentar documento oficial com foto.

Serviço – Hemosul Dourados fica na na Rua Oliveira Marques, 2535 – Jardim Tropical, próximo ao Hospital da Vida. Telefone: (67) 3424-0400 e WhatsApp: (67) 98163-0863. O atendimento especial neste sábado (13) é das 7h às 12h, sem pausa para almoço.

Dr. Fábio Rocha, médico patologista, fala sobre mutirão em Dourados / Foto: Raissa Vitória/Massa FM

CÂNCER DE PELE

Mutirão oferece exames dermatológicos gratuitos neste sábado no HU

