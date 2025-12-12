Hemosul de Dourados faz plantão neste sábado

O Hemosul de Dourados fará um atendimento especial neste sábado (13), com portas abertas das 7h às 12h. A mobilização marca o tradicional “sábado aberto”, que normalmente ocorre no último sábado do mês, mas, o atendimento foi ampliado para garantir que os estoques não sejam comprometidos no fim do ano.

Os organizadores do Hemosul reforçam o pedido para que doadores compareçam, já que dezembro costuma registrar queda nas doações enquanto aumenta a demanda por sangue em todo o Estado.

Lembrando que podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, com peso mínimo de 51 quilos e em boas condições de saúde. Menores de idade devem estar acompanhados do responsável ou levar autorização assinada. Também é necessário estar bem alimentado e apresentar documento oficial com foto.

Serviço – Hemosul Dourados fica na na Rua Oliveira Marques, 2535 – Jardim Tropical, próximo ao Hospital da Vida. Telefone: (67) 3424-0400 e WhatsApp: (67) 98163-0863. O atendimento especial neste sábado (13) é das 7h às 12h, sem pausa para almoço.