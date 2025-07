Hemosul divulga pedido por doações de sangue tipos O+, O- e A+

O Hemosul de Dourados divulgou um alerta nesta sexta-feira (11), reforçando a necessidade urgente de doações de sangue. Conforme a nota, os estoques dos tipos O+, O- e A+ estão em níveis críticos, comprometendo a rotina de transfusões no município e na região.

O banco de sangue também ressalta que todas as tipagens são bem-vindas, mesmo as que não estão em falta no momento.

Para realizar a doação, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 51 quilos, ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores de idade precisam de autorização dos pais ou responsáveis, estar alimentado, evitar alimentos gordurosos antes da doação e apresentar um documento oficial com foto.

Homens podem doar até quatro vezes ao ano, com intervalo mínimo de dois meses entre cada doação. Já as mulheres podem doar até três vezes ao ano, com intervalo de no mínimo três meses.

O Hemosul de Dourados atende às segundas, quartas e sextas-feiras das 7h às 12h30. Já às terças e quintas, o funcionamento é das 7h às 11h30 e das 13h às 17h. E no último sábado do mês.

A unidade está localizada na Rua Oliveira Marques, 2535 – Jardim Tropical, Dourados, próximo do Hospital da Vida. O telefone para contato é (67) 3424-0400 ou WhatsApp (67) 98163-0863.