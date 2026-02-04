Homem acusado de estuprar a própria irmã adolescente em aldeia de Juti é preso pela polícia

Um homem, de 32 anos, identificado pelas iniciais V.V., acusado de cometer o crime de estupro de vulnerável contra a própria irmã, de 15 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (3), por policiais da Delegacia de Polícia de Juti – cidade localizada a 90 km de Dourados. O acusado já cumpriu 5 anos de prisão em regime fechado pela prática de feminicídio tentado e estava há apensa 7 meses no regime semiaberto.

De acordo com informações da Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada por lideranças da Aldeia Indígena Jarara, após a vítima relatar o abuso. Segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu na madrugada, na residência da família. A adolescente informou que foi violentada pelo irmão enquanto dormia, não conseguindo oferecer resistência ou fugir no momento do ato.

Ainda segundo a polícia, após o autor deixar o local, a vítima buscou socorro e o fato foi comunicado às autoridades. A PM realizou os primeiros atendimentos, encaminhando a menor ao Hospital Municipal e, posteriormente, à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.

Diante da gravidade dos fatos, a equipe de investigação da Polícia Civil iniciou imediatamente as buscas para localizar o suspeito. Os investigadores conseguiram encontrar o autor na zona rural, em um canavial na cidade de Naviraí, onde ele prestava serviços para uma usina. Ouvido pela autoridade policial, o autor confessou, mas alegou o consentimento de sua irmã.

O autor foi indiciado pela prática do crime previsto no art. 213 c/c art. 226, inciso II, do Código Penal, cuja pena máxima é de 15 anos de reclusão e segue à disposição da Justiça. (Com informações da PCMS)