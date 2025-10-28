Homem acusado de estupro é preso em Nova Andradina

Policiais Civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Nova Andradina, com apoio da Seção de Investigações Gerais (SIG), cumpriram nesta terça-feira (28), mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário contra um homem investigado pela prática do crime de estupro.

De acordo com a polícia, a medida cautelar foi decretada após representação da Delegada de Polícia responsável pela investigação, Daniella de Oliveira Nunes, que reuniu provas consistentes da materialidade e autoria.

Segundo as investigações policiais, o crime foi praticado dentro da residência da vítima, mediante grave ameaça. O autor, que havia fugido após o delito, foi localizado e preso pelas equipes da DAM e da SIG, em ação conjunta.