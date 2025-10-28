Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Polícia

Homem acusado de estupro é preso em Nova Andradina

Kátia Kuratone

De acordo com as investigações policiais, o crime foi praticado dentro da residência da vítima, mediante grave ameaça. (Foto: Divulgação PCMS)
De acordo com as investigações policiais, o crime foi praticado dentro da residência da vítima, mediante grave ameaça. (Foto: Divulgação PCMS)

Policiais Civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Nova Andradina, com apoio da Seção de Investigações Gerais (SIG), cumpriram nesta terça-feira (28), mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário contra um homem investigado pela prática do crime de estupro.

De acordo com a polícia, a medida cautelar foi decretada após representação da Delegada de Polícia responsável pela investigação, Daniella de Oliveira Nunes, que reuniu provas consistentes da materialidade e autoria.

Segundo as investigações policiais, o crime foi praticado dentro da residência da vítima, mediante grave ameaça. O autor, que havia fugido após o delito, foi localizado e preso pelas equipes da DAM e da SIG, em ação conjunta.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos