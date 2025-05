Homem invade casa da ex, agride jovem e é baleado horas depois em Dourados

Um homem de 30 anos foi baleado na manhã deste domingo (11), após invadir a casa da ex-namorada, cometer agressão à ex-namorada, agredi-la e fugir do local, em Dourados. O caso, ocorrido no bairro Jardim Clímax, está sendo investigado pela Polícia Civil como lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem pulou o muro da residência e arrombou a porta para acessar o interior do imóvel. Lá, encontrou a ex-companheira, uma jovem de 18 anos, acompanhada por outro homem. Ele teria iniciado então agressões físicas, com socos no rosto e chutes nas pernas da vítima, que sofreu ferimentos visíveis, incluindo um corte no nariz devido à agressão à ex-namorada.

O acompanhante da jovem fugiu da casa. Já a irmã da vítima, que mora ao lado, ouviu os gritos de socorro e chamou a Polícia Militar. Quando a equipe chegou, o agressor já havia deixado o local.

Tentativa de homicídio após violência contra ex-namorada

Cerca de duas horas depois, por volta das 8h30, moradores informaram a presença de um homem caído na Rua Onofre Pereira de Matos, cruzamento com a Rua Eulália Pires, apresentando ferimento por disparo de arma de fogo no tórax. Ele foi identificado como o mesmo autor da agressão mais cedo, ligado ao caso de agressão envolvendo a ex-namorada.

Sem vestígios de cápsulas, a Polícia suspeita que o disparo tenha sido feito com um revólver. O local foi isolado, mas a perícia chegou horas após o ocorrido, o que dificultou a coleta de evidências.

Investigação e Prisão

A ex-namorada relatou à polícia que o possível autor do disparo seria o companheiro da tia, que também mora na mesma rua e fugiu logo após o tiro.

O homem baleado foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao Hospital da Vida, onde está internado sob escolta policial. O caso de agressão à ex-namorada segue sob investigação.