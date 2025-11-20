Veículos de Comunicação
Dourados

CAARAPÓ

Homem com mandado em aberto é localizado e preso

Jhonatan Xavier

Homem foi preso e permanece à disposição da justiça / Foto: Caarapó News/Reprodução
Homem foi preso e permanece à disposição da justiça / Foto: Caarapó News/Reprodução

Policias militares prenderam um homem de 47 anos na tarde desta terça-feira (18), na Avenida Dom Pedro II, na Vila Planalto, em Caarapó, que estava com mandado de prisão em aberto.

Segundo as informações policiais, a ação ocorreu após a equipe da guarda do Fórum acionar a Polícia Militar, informando que havia no local uma pessoa com mandado de prisão em aberto. Ao chegarem, os policiais confirmaram a existência do mandado contra o indivíduo.

Diante da constatação, o homem recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais assegurados e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.

