Homem com mandado em aberto é preso durante bloqueio policial

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam na tarde desta terça-feira (23), na BR-463 em Dourados, um homem de 42 anos com um mandado de prisão preventivo em aberto.

Os militares faziam bloqueio na rodovia, próximo ao trevo do aeroporto, quando abordaram o condutor de uma caminhonete Toyota Hilux. Durante checagem a documentação pessoal do motorista, foi constatado o mandado de prisão.

Após a abordagem, o autor foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Dourados.