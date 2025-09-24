Veículos de Comunicação
Homem com mandado em aberto é preso durante bloqueio policial

Jhonatan Xavier

Ação aconteceu durante bloqueio em rodovia / Foto: DOF/Divulgação
Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam na tarde desta terça-feira (23), na BR-463 em Dourados, um homem de 42 anos com um mandado de prisão preventivo em aberto.

Os militares faziam bloqueio na rodovia, próximo ao trevo do aeroporto, quando abordaram o condutor de uma caminhonete Toyota Hilux. Durante checagem a documentação pessoal do motorista, foi constatado o mandado de prisão.

Após a abordagem, o autor foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Dourados.

