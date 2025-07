Homem de 22 anos é preso por furto em loja de Dourados

Um homem, de 22 anos, foi preso em flagrante por furtar uma loja de artigos country localizada no bairro Jardim Água Boa, em Dourados. Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu durante a madrugada, após o fechamento do estabelecimento. O autor teria arrombado a porta do local e furtado diversos produtos, incluindo roupas, cintos e outros itens do comércio.

Após o registro do furto, os policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Dourados conseguiram identificar e localizar o indivíduo.

Parte dos objetos subtraídos foi recuperada. O homem foi encaminhado à sede do SIG/Dourados, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado.

A polícia informa que denúncias para o SIG/NRI/Dourados podem ser feitas pelo (67) 3411-8080.