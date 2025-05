Homem é assassinado em frente a bar e suspeito é preso em Rio Brilhante

BENEFÍCIO

Aposentados começam a receber primeira parcela do 13º

Os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ganham mais de um salário mínimo começaram a receber a primeira parcela do décimo terceiro. O pagamento será realizado de forma escalonada, conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Segundo as informações do Governo Federal, o pagamento […]