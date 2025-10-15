Veículos de Comunicação
Início Dourados

Polícia

Homem é encontrado morto em comércio desativado no Centro de Dourados

Kátia Kuratone

Ele foi encontrado dentro de um estabelecimento comercial desativado, localizado na Rua Monte Castelo. O proprietário do imóvel foi quem acionou a polícia, após perceber um forte odor ao chegar ao local. (Reprodução RIT Dourados)
Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (15) em um comércio desativado na região Central de Dourados. No local, as equipes da Polícia Civil e da perícia técnica constataram que o corpo já estava em avançado estado de decomposição.

Ele foi encontrado dentro de um estabelecimento comercial desativado, localizado na Rua Monte Castelo. O proprietário do imóvel foi quem acionou a polícia, após perceber um forte odor ao chegar ao local.

Uma mochila foi encontrada ao lado da vítima, contendo documentos pessoais que identificaram o homem como Alessandro José Ramires, de 37 anos.

Inicialmente, segundo a polícia, a principal suspeita é de morte natural, mas a confirmação da causa só será possível com os exames necroscópicos.

De acordo com os registros da polícia, ele tinha uma ocorrência anterior envolvendo violência doméstica em seu nome. 

