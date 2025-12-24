Homem é encontrado morto em frente a supermercado em Dourados

Seguem em investigação a morte de Rodrigo Guerreiro de Souza, de 34 anos, encontrado morto na manhã desta quarta-feira (24) debaixo de um ponto de ônibus na Avenida Marcelino Pires, em Dourados, próximo a um supermercado atacadista.

Segundo as informações policiais, o homem era cadeirante e tinha histórico de alcoolismo e a principal hipótese é morte por causas naturais.

Uma testemunha que estava no ponto de ônibus relatou que o homem começou a reclamar de fortes dores no peito. Em seguida, ele teria passado mal e caído.

Ainda conforme as informações, a perícia esteve no local e não encontrou sinais aparentes de violência no corpo. O caso segue sendo acompanhado pela Polícia Civil, que aguarda o exame necroscópico para confirmar a causa da morte.