Início Dourados

POSSÍVEL CAUSA NATURAL

Homem é encontrado morto em frente a supermercado em Dourados

Jhonatan Xavier

Corpo foi encontrado em ponto de ônibus, em frente a atacadista / Foto: Reprodução/Leandro Holsbach
Corpo foi encontrado em ponto de ônibus, em frente a atacadista / Foto: Reprodução/Leandro Holsbach

Seguem em investigação a morte de Rodrigo Guerreiro de Souza, de 34 anos, encontrado morto na manhã desta quarta-feira (24) debaixo de um ponto de ônibus na Avenida Marcelino Pires, em Dourados, próximo a um supermercado atacadista.

Segundo as informações policiais, o homem era cadeirante e tinha histórico de alcoolismo e a principal hipótese é morte por causas naturais.

Uma testemunha que estava no ponto de ônibus relatou que o homem começou a reclamar de fortes dores no peito. Em seguida, ele teria passado mal e caído.

Ainda conforme as informações, a perícia esteve no local e não encontrou sinais aparentes de violência no corpo. O caso segue sendo acompanhado pela Polícia Civil, que aguarda o exame necroscópico para confirmar a causa da morte.

