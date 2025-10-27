Veículos de Comunicação
Homem é encontrado morto em quarto de hotel em Dourados

Kátia Kuratone

Viatura da PM no hotel e churrascaria onde o homem foi achado morto (Foto: Sidnei Bronka/Ligado Na Notícia)
Um homem de 33 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (27) em um hotel localizado na Avenida Hayel Bon Faker, em Dourados. Policiais militares, civis e a Polícia Científica foram acionadas para verificar um quarto do hotel. 

Informações iniciais são de que uma funcionária do local bateu na porta do cômodo para realizar a limpeza, porém, ninguém respondeu. Ela sentiu um forte cheiro e quando entrou, se deparou com o corpo em cima da cama, em avançado estado de decomposição. 

Segundo informações da perícia inicial, não havia marcas aparentes de violência.

As autoridades seguem com as diligências para apurar as circunstâncias da morte e as causas do óbito.

