Início Dourados

INVESTIGAÇÃO

Homem é encontrado morto próximo à mercado no Centro de Dourados

Jhonatan Xavier

Polícia Militar foi acionada por populares para tender ocorrência / Foto: Arquivo/PMMS/Reprodução
Polícia Militar foi acionada por populares para tender ocorrência / Foto: Arquivo/PMMS/Reprodução

A Polícia Militar foi acionada por populares na manhã desta sexta-feira (05), para atender ocorrência nas proximidades de um supermercado na Avenida Joaquim Teixeira Alves, região central de Dourados, onde um homem ainda não identificado foi assassinado à facadas.

Conforme as primeiras informações, o homem trajava camiseta cinza, bermuda preta e não portava documentos pessoais. No local havia muito sangue e a vítima apresentava ao menos três golpes de faca, na região da cabeça, pescoço e peito.

A polícia investiga o caso e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Odontológico Legal (Imol), para exame de necrópsia.

