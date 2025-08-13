Homem é enganado com comprovante falso no valor de R$ 25 mil

Um homem registrou um boletim de ocorrência de estelionato nesta quarta-feira (13) na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). A vítima teria sido enganada com um comprovante falso no valor de R$ 25,9 mil, supostamente enviado pelo banco PicPay para uma conta na Caixa Econômica Federal.

O caso envolve a venda de um veículo Toyota Corolla, de cor prata, ano 2003, anunciado por R$ 25,9 mil nas redes sociais. A vítima recebeu, via WhatsApp, uma mensagem de um indivíduo que se apresentou como vendedor de carros. Ele afirmou que já havia vendido o automóvel e pediu que o anúncio fosse retirado, informando que um comprador buscaria o veículo diretamente na residência do proprietário.

O suposto comprador foi até o local, realizou um Pix para o estelionatário na frente da vítima e levou o carro. Minutos depois, o proprietário do carro recebeu no celular um comprovante de transferência TED, no valor de R$ 25,9 mil, supostamente enviado pelo banco PicPay para uma conta na Caixa Econômica Federal.

Desconfiado, ele foi até a agência bancária, onde foi informado de que a operação não existia, tratando-se provavelmente de um comprovante falso.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.