Homem é morto a pauladas após ameaçar a mãe

Um homem identificado como Reinaldo Fernandes, 50 anos, foi morto a pauladas pela enteada de sua mãe na Reserva Indígena de Dourados, após ameaçar a genitora com um facão, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil. O crime teria acontecido na tarde de ontem, mas o corpo foi retirada da residência aconteceu na madrugada desta quinta-feira (02).

Segundo as informações policiais, Reinaldo foi até a residência da mãe e a ameaçou, assim como a irmã dela, usando um facão. A filha da mulher interveio no momento da agressão e atingiu o homem na cabeça com um pedaço de madeira, causando sua morte.

A hipótese de legítima defesa está sendo considerada, porém ainda é necessário colher depoimentos e esclarecimentos para confirmar essa tese.

O corpo foi removido pela perícia nesta manhã e o caso segue sob investigação da Polícia Civil de Dourados, que ainda não divulgou o nome da mulher suspeita.