Homem é morto durante briga com lutador de Muay Thai

Um homem de 61 anos, identificado como Carlos Roberto Marani, foi morto na tarde desta terça-feira (4), em uma residência no Jardim Maringá, em Dourados. O corpo apresentava sinais de espancamento.

Segundo informações policiais, vizinhos ouviram o barulho da briga e, posteriormente, avistaram o homem caído na garagem. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e constatou a morte da vítima. Na residência também foram encontradas marcas de violência, com sangue em vários locais e móveis revirados, indicando briga corporal.

As Polícias Civil e Militar, iniciaram investigações, quando identificaram o principal suspeito do crime e, por volta das 22h prenderam em flagrante o lutador de Muay Thai, de 21 anos, identificado como Maycon de Oliveira.

Ele foi localizado em uma região de mata, a cerca de 500 metros do local, junto a moradores de rua. O jovem confessou a autoria do crime e disse que agiu motivado por ciúmes, uma vez que Carlos teria mexido com a companheira de Maycon, que está grávida.

Ainda segundo as informações, Maycon disse que iria à residência apenas para conversar com a vítima, mas durante a discussão, Carlos cortou o dedo do suspeito com uma faca e, com raiva, ele utilizou golpes de Muay Thai contra Carlos.