Homem é perseguido e morto na véspera de completar aniversário

A Polícia Civil investiga o homicídio de um homem de 42 anos identificado como José Francisco Faustino, que completaria 43 anos na quinta-feira, 4 de dezembro. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (03), no município de Ivinhema, há cerca de 120 km de Dourados.

Segundo as informações do Ivinoticias, o homem foi atingido por um disparo de arma de fogo na região do tórax, após ser perseguido pelo autor em via pública. Ele caiu no pátio de um posto de combustíveis.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu a vítima que foi encaminhada ainda com vida ao hospital de Ivinhema, entretanto, devido a gravidade do ferimento, não resistiu e foi à óbito pouco depois.

A polícia investiga o caso, apurando a motivação do crime e a identidade do autor.