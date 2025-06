Homem é preso acusado de espancar enteado de três anos

Equipe da Guarda Municipal de Dourados foi acionada na noite desta terça-feira (11), para atender ocorrência após uma criança de três anos de idade, dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com múltiplas lesões pelo corpo. Um homem identificado como João Vitor Rodrigues de Souza, padrasto da criança, foi preso acusado de espancamento.

Segundo as informações policiais, uma equipe da GM foi acionada foi acionada após a mãe da criança procurar atendimento médico. Ela havia deixou o filho aos cuidados do padrasto, enquanto trabalhava, uma vez que não conseguiu vaga em um Centro de Educação Infantil (Ceim). Por volta das 17h30 ela voltou para casa e notou hematomas no rosto do menino e, ao examinar o corpo da criança, encontrou lesões na cabeça, costas e outras regiões.

No primeiro momento João Vitor relatou que a criança teria caído e em seguida tentou impedir que a mãe levasse o menino ao hospital, temendo ser preso. Foi só quando a mãe da criança prometeu que não o denunciaria que ele permitiu a saída e confessou ter agredido a criança com palmadas, mas negou a violência mais severa.

Ainda de acordo com as informações, o acusado deixou o presídio há cerca de três meses e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, o que ajudou na localização e captura em uma residência, no bairro João Paulo II, quando ele confessou as agressões, sem dar detalhes de como ocorreram.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados, onde foi autuado por lesão corporal grave contra menor, no contexto de violência doméstica. A criança segue internada na UPA.