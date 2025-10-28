Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

REGIÃO

Homem é preso após atacar a própria mãe com uma foice

Jhonatan Xavier

Homem foi preso em flagrante / Foto: PC/Reprodução
Homem foi preso em flagrante / Foto: PC/Reprodução

Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Caarapó, prenderam nesta segunda-feira (27), o homem de 31 anos, suspeito de atacar a própria mãe, de 52 anos, com uma foice na Aldeia Indígena do município.

Segundo as informações policiais, a mulher estava em casa no início da tarde de ontem, preparando o almoço, quando o filho adentrou repentinamente na cozinha portando uma foice e, sem motivo aparente, avançou em direção à vítima. Durante a fuga, a mulher caiu no chão e tentou se proteger de um dos golpes, vindo a lesionar a mão com um corte profundo.

O autor ainda teria dado chutes contra a cintura e as costas da mãe, antes de se fugir do local. Lideranças indígenas conseguiram conter o homem e acionaram a polícia, que prenderam o homem em flagrante.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital de Caarapó e não corre risco. Ela relatou que seu filho sofre de transtornos mentais, mas se recusa a se submeter às medicações.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos