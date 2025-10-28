Homem é preso após atacar a própria mãe com uma foice

Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Caarapó, prenderam nesta segunda-feira (27), o homem de 31 anos, suspeito de atacar a própria mãe, de 52 anos, com uma foice na Aldeia Indígena do município.

Segundo as informações policiais, a mulher estava em casa no início da tarde de ontem, preparando o almoço, quando o filho adentrou repentinamente na cozinha portando uma foice e, sem motivo aparente, avançou em direção à vítima. Durante a fuga, a mulher caiu no chão e tentou se proteger de um dos golpes, vindo a lesionar a mão com um corte profundo.

O autor ainda teria dado chutes contra a cintura e as costas da mãe, antes de se fugir do local. Lideranças indígenas conseguiram conter o homem e acionaram a polícia, que prenderam o homem em flagrante.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital de Caarapó e não corre risco. Ela relatou que seu filho sofre de transtornos mentais, mas se recusa a se submeter às medicações.